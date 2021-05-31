Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів

Деталі

Рух на всіх мостах, а саме — Північному, Південному, Патона, Метро та Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега.

На правому березі Києва частково ускладнено рух вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Набережне шосе, Володимирським узвозом, проспектом Степана Бандери, вулицями Богатирська, Семена Скляренка, Олени Теліги, Полярна, Кирилівська, Щусєва.

Затори утворилися на проспекті Перемоги, вулицях Жилянська, Борщагівська, Вадима Гетьмана, проспекті Леся Курбаса, Повітрофлотському проспекті, вулицях Глибочицька, Юрія Іллєнка, В’ячеслава Чорновола, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті.

На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе.

Затори помітні на проспекті Петра Григоренка, Дарницькій площі, проспекті Визволителів, вулиці Миропільській.

Доповнення

За прогнозами синоптиків, 31 травня по Києву хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 15-17°.