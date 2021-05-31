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Рабочая неделя в столице началась с пробок

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. По состоянию на 8:20 понедельника, 31 мая, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Рабочая неделя в столице началась с пробок

Детали

Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком, затруднено в направлении правого берега.

На правом берегу Киева частично затруднено движение по улицам Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе, Владимирским спуском, проспектом Степана Бандеры, улицам Богатырская, Семена Скляренко, Елены Телиги, Полярная, Кирилловская, Щусева.

Пробки образовались на проспекте Победы, улицах Жилянская, Борщаговская, Вадима Гетьмана, проспекте Леся Курбаса, Воздухофлотском проспекте, улицах Глубочицкая, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте.

На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе.

Пробки заметны на проспекте Петра Григоренко, Дарницкой площади, проспекте Освободителей, улице Миропольской.

Дополнение

По прогнозам синоптиков, 31 мая по Киеву облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 15-17°.

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