Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Станом на 8:10 на декількох мостах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, затори утворилися на проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспектах Степана Бандери, Валерія Лобановського, на вулицях Жилянській, Борщагівській та на Севастопольській площі.

Також водіям варто врахувати перекритий рух на проспектах Леся Курбаса та Любомира Гузара.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Набережним шосе, Павла Скоропадського, Кирилівською, Юрія Іллєнка та на бульварі Тараса Шевченка.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Петра Григоренка, Миколи Бажана та на проспекті Соборності.

Рух на мостах – Північному, Дарницькому, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега. На Південному мосту затори утворилися в обидва боки.

Нагадаємо, 13 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,95 грн/дол.

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