Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,95 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.950500 грн за долар;

30.398800 грн за євро;

0.379280 грн за російський рубль;

33.949500 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 12 липня курс долара зріс, коли курс інших вказаних валют впав.