Официальный курс гривны установлен на уровне 26,95 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. На 13 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,95 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.950500 грн за доллар;
30.398800 грн за евро;
0.379280 грн за российский рубль;
33.949500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 12 июля курс доллара вырос, когда курс других указанных валют упал.