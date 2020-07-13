Рабочая неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. По состоянию на 8:10 на нескольких мостах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на проспекте Победы, улице Елены Телиги, проспектах Степана Бандеры, Валерия Лобановского, на улицах Жилянской, Борщаговской и на Севастопольской площади.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара.
Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Набережным шоссе, Павла Скоропадского, Кирилловской, Юрия Ильенко и на бульваре Тараса Шевченко.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Петра Григоренко, Бажана и на проспекте Соборности.
Движение на мостах - Северном, Дарницком, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту пробки образовались в обе стороны.
Напомним, 13 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,95 грн/долл.