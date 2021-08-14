Роберт Левандовскі встановив рекорд Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Перший тур чемпіонату Німеччини стартував матчем “Боруссії” Менхенгладбах і “Баварії”, який завершився нічиєю 1:1. Про це пише УНН з посиланням на Тribuna.com.
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Мюнхенці пропустили першими на 10-й хвилині, проте в кінцівці першого тайму форвард Роберт Левандовскі зрівняв рахунок.
Цей гол став для 32-річного форварда 295-м за «Баварію». Він проводить за клуб 330-й матч.
Також поляк забив в 1-му турі німецького чемпіонату сьомий сезон поспіль, що є рекордом турніру.