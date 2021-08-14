Роберт Левандовскі встановив рекорд Бундесліги

Деталі

Мюнхенці пропустили першими на 10-й хвилині, проте в кінцівці першого тайму форвард Роберт Левандовскі зрівняв рахунок.

Цей гол став для 32-річного форварда 295-м за «Баварію». Він проводить за клуб 330-й матч.

Також поляк забив в 1-му турі німецького чемпіонату сьомий сезон поспіль, що є рекордом турніру.