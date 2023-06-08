Рівень води в акваторії Миколаєва знизився на сантиметр
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Рівень води в акваторії Миколаєва знизився до 103 см. Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.
Цитата
«На 18:00 маємо +0 см. Загальна цифра лишається на рівні 103 см», - написав Сєнкевич.
Раніше він повідомляв, що станом на 17:00 було мінус 1 см.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що загальне підняття води в Миколаєві досягло 104 см. Підтоплення можна помітити в усіх районах міста.