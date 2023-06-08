Уровень воды в акватории Николаева снизился на сантиметр в акватории Николаева
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Уровень воды в акватории Николаева снизился до 103 см. Об этом сообщает городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.
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«На 18:00 имеем +0 см. Общая цифра остается на уровне 103 см», - написал Сенкевич.
Ранее он сообщал, что по состоянию на 17:00 было минус 1 см.
Дополнение
Ранее сообщалось, что общее поднятие воды в Николаеве достигло 104 см. Подтопление можно заметить во всех районах города.