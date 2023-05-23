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Рівень води у Дніпрі знизився на 22 см: Київ наближається до показників початку повені

Рівень води у Дніпрі знизився на 22 см: Київ наближається до показників початку повені

Київ • УНН

 • 894285 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. В порівнянні з минулим днем, водопілля у столиці зменшилося аж на 22 см. Рівень води в межах Києва наближається до показників початку повені – першої декади квітня. Місто вийшло з I (жовтого) рівня небезпеки гідрологічних явищ. Про це повідомляє КМВА з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попко, пише УНН.

Цитата

"Станом на 9:00 23.05.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 239 см (за Балтійською системою висот). Температура води: 18°C. В порівнянні з минулим днем, водопілля зменшилося аж на 22 см", - зазначив Попко.

Деталі

За інформацією начальника КМВА, рівень води в межах Києва наближається до показників початку повені, а саме першої декади квітня. Зараз столиця вийшла з I (жовтого) рівня небезпеки гідрологічних явищ. Аварійних підтоплень по місту Києву не було зафіксовано.

"Цьогорічне весняне водопілля практично минуло, без суттєвих загроз для промислових об’єктів і житлових масивів для столиці", — додав Попко.

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