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Уровень воды в Днепре снизился на 22 см: Киев приближается к показателям начала наводнения

Киев • УНН

 • 894283 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. По сравнению с прошлым днем, половодье в столице уменьшилось аж на 22 см. Уровень воды в пределах Киева приближается к показателям начала наводнения – первой декады апреля. Город вышел из I (желтого) уровня опасности гидрологических явлений. Об этом сообщает КГВА со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на 9:00 23.05.2023 уровень воды р. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 239 см (по Балтийской системе высот). Температура воды: 18°C. По сравнению с прошлым днем, половодье уменьшилось аж на 22 см", - отметил Попко.

Детали

По информации начальника КГВА, уровень воды в пределах Киева приближается к показателям начала наводнения, а именно первой декады апреля. Сейчас столица вышла из I (желтого) уровня опасности гидрологических явлений. Аварийных подтоплений по городу Киеву не было зафиксировано.

"Нынешнее весеннее половодье практически прошло, без существенных угроз для промышленных объектов и жилых массивов для столицы", — добавил Попко.

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