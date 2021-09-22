Рівень підтримки України від США має досягнути 1 млрд доларів - Кулеба

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“Моя позиція дуже проста, я вже почав говорити про це і з конгресом США, і з адміністрацією. Я вважаю, що рівень фінансової підтримки Сполученими Штатами Америки України має досягнути позначки в 1 млрд доларів. І це має відбутись у найближчі роки”, — сказав Кулеба.

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Для цього зі слів міністра є всі політичні і безпекові передумови.

Є багато сил в Конгресі, які вже підтримують цю ініціативу, ми будемо над цим працювати. Це не станеться зараз, але це має статись у найближчі роки, і ми над цим активно працюватимемо. Значна частина цієї суми має йти на безпековий сектор", — додав він.

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Як стало відомо минулого тижня, в оборонному бюджеті США пропонують збільшити розмір допомоги Україні до 300 млн доларів.