Рівень довіри українців до МОЗ з липня виріс на 8% – опитування групи “Рейтинг”

Очільнику МОЗ Максиму Степанову довіряють 19% респондентів. Його рейтинг більший, ніж у його попередників. Зокрема, Уляні Супрун не довіряють 67% опитаних, довіряють – 15%, не знають її – 12%. Колишніх міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку не знають майже половина учасників опитування, а довіряють їм близько 8-10% українців.

Найбільший рівень довіри серед українців має Всесвітня організація охорони здоров’я та МОЗ - відповідно 47% та 33%.

Щодо успіху в боротьбі з коронавірусом, понад 40% опитаних вважають, що він значною мірою залежить від президента (46%) та Міністерства охорони здоров’я (42%). Ще 32% громадян впевнені, що від міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Дослідження проведене соціологічною групою “Рейтинг”. В опитуванні face-to-face взяли участь 1200 людей віком від 18 років, які проживають у всіх областях України, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном та типом поселення. Строки проведення опитування: 27 листопада - 1 грудня.