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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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3 марта, 20:50 • 109158 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Уровень доверия украинцев к Минздраву с июля вырос на 8% - опрос группы "Рейтинг"

Уровень доверия украинцев к Минздраву с июля вырос на 8% - опрос группы "Рейтинг"

Киев  •  УНН

 • 8370 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украинцы стали больше доверять Министерству здравоохранения. По результатам опроса социологической группы "Рейтинг", с июля уровень доверия к Министерству здравоохранения увеличился на 8%. Если в июле Минздраву доверяло 25% украинцев, то в ноябре - 33%, передает УНН.

Руководителю Минздрава Максиму Степанову доверяют 19% респондентов. Его рейтинг больше, чем у его предшественников. В частности, Ульяне Супрун не доверяют 67% опрошенных, доверяют - 15%, не знают ее - 12%. Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина участников опроса, а доверяют им около 8-10% украинцев.

Наибольший уровень доверия среди украинцев имеет Всемирная организация здравоохранения и Минздрава - соответственно 47% и 33%.

Относительно успеха в борьбе с коронавирусом, более 40% опрошенных считают, что он в значительной степени зависит от президента (46%) и Министерства здравоохранения (42%). Еще 32% граждан уверены, что от министра здравоохранения Максима Степанова.

Исследование проведено социологической группой "Рейтинг". В опросе face-to-face приняли участие 1200 человек в возрасте от 18 лет, проживающих во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону и типу поселения. Сроки проведения опроса: 27 ноября - 1 декабря.

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