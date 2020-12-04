Уровень доверия украинцев к Минздраву с июля вырос на 8% - опрос группы "Рейтинг"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украинцы стали больше доверять Министерству здравоохранения. По результатам опроса социологической группы "Рейтинг", с июля уровень доверия к Министерству здравоохранения увеличился на 8%. Если в июле Минздраву доверяло 25% украинцев, то в ноябре - 33%, передает УНН.
Руководителю Минздрава Максиму Степанову доверяют 19% респондентов. Его рейтинг больше, чем у его предшественников. В частности, Ульяне Супрун не доверяют 67% опрошенных, доверяют - 15%, не знают ее - 12%. Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина участников опроса, а доверяют им около 8-10% украинцев.
Наибольший уровень доверия среди украинцев имеет Всемирная организация здравоохранения и Минздрава - соответственно 47% и 33%.
Относительно успеха в борьбе с коронавирусом, более 40% опрошенных считают, что он в значительной степени зависит от президента (46%) и Министерства здравоохранения (42%). Еще 32% граждан уверены, что от министра здравоохранения Максима Степанова.
Исследование проведено социологической группой "Рейтинг". В опросе face-to-face приняли участие 1200 человек в возрасте от 18 лет, проживающих во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону и типу поселения. Сроки проведения опроса: 27 ноября - 1 декабря.