Рівень безробіття в Україні зріс майже в 2 рази – Мінекономіки

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«Якщо рахувати людей, що вимушені покинути країну, і людей, які залишися в Україні безробітніми, сумарно такий відсоток буде високим – це 30% безробітних. Але якщо ми кажемо про тих українців, які залишилися в Україні, то це 2,8 млн осіб. Минулий рік у нас було 1,5-1,7 млн зареєстрованих безробітних. Звичайно, це свідчить про те, що кількість безробітних зростає. Але цьому передують об’єктивні речі, з якими важко сперечатися: війна, зупинка виробництва, частина територій окупована», – повідомила Свириденко.

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Міністр зазначила, що уряд працює в трьох напрямках, аби зменшити кількість безробітних:



Розгортання програми “Армія відновлення”, яка дає можливість безробітним бути залученими до трудового життя;



Надання грантової допомоги від уряду підприємцям, які хочуть розвивати власний бізнес під час війни.



Переорієнтація і перенавчання українців.



Нагадаємо

Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна повідомила, що як мінімум 5 мільйонів українців втратили роботу через повномасштабне вторгнення росії.