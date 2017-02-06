Рівень аварійності на дорогах залишається критичним у Житомирській області
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Станом на 6 лютого критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у Житомирській області та ще у шести областях рівень аварійності залишається високим. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.
“Сьогодні, 6 лютого, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація в Житомирській області”, — скзаано у повідомленні.
Високий рівень аварійності залишається у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській, Миколаївській та Одеській областях.
Також повідомляється, що за минулу добу на автошляхах України загинуло двоє громадян, травмовано — 61.
Як повідомляв УНН, у зв’язку з різким погіршенням погодних умов вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту в Закарпатській та Хмельницькій областях.