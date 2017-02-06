Уровень аварийности на дорогах остается критическим в Житомирской области

"Сегодня, 6 февраля, критической по уровню аварийности остается ситуация в Житомирской области", - скзаано в сообщении.

Высокий уровень аварийности остается во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Николаевской и Одесской областях.

Также сообщается, что за минувшие сутки на дорогах Украины погибли два человека, травмирован - 61.

Как сообщал УНН, в связи с резким ухудшением погодных условий вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта в Закарпатской и Хмельницкой областях.