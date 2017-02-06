Уровень аварийности на дорогах остается критическим в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. По состоянию на 6 февраля критической по уровню аварийности остается ситуация в Житомирской области и еще в шести областях уровень аварийности остается высоким. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
"Сегодня, 6 февраля, критической по уровню аварийности остается ситуация в Житомирской области", - скзаано в сообщении.
Высокий уровень аварийности остается во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Николаевской и Одесской областях.
Также сообщается, что за минувшие сутки на дорогах Украины погибли два человека, травмирован - 61.
Как сообщал УНН, в связи с резким ухудшением погодных условий вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта в Закарпатской и Хмельницкой областях.