Рітейл під час пандемії: у МХП поділилися враженнями від міжнародної конференції

Близько 30 експертів взяли участь, серед яких власники й ТОП-менеджмент сфери рітейлу та девелопменту, торговельної нерухомості та компаній B2B. Вони відповідали на головні запитання сесій RAU Summit-2020, об’єднаних темою "Нова реальність — новий рітейл".

Експерти говорили про:

▪️ новий рітейл в умовах сьогодення;

▪️ нові тренди, технології та інновації під час пандемії;

▪️ редевелопмент і реконцепцію в епоху зміни споживчих уподобань;

▪️ ефективну взаємодію в Online & Offline;

▪️ нові концепти для масштабування бізнесу.

Одним з експертів виступив Дмитро Морозов, начальник управління по роботі з франчайзі МХП. Дмитро поділився, навіщо найбільший в Україні агроіндустріальний холдинг МХП у складний для всієї країни, і конкретно для бізнесу та економіки рік, виводить на ринок відразу три нових рішення.

"Холдинг МХП вже досить давно взяв курс на перехід у кулінарну компанію. Одним із елементів цієї трансформації є оновлення фірмового рітейлу. У цьому році МХП почав розвивати по франчайзингу три нові формати — гастростудії "Секрети шефа", магазини "М'ясомаркет" та шаурменні Doner Market.

Цьогоріч ми отримали дослідження споживачів в Україні, які вказують, що тільки 13% наших співвітчизників готують їжу із задоволенням, ще 20% ставляться до цього нормально, бо це їхня щоденна частина життя. Інші не отримують задоволення і шукають шляхи спрощення та прискорення процесу. При чому зрозуміло, що щоденний похід у ресторан – це не вихід для більшості українців.

Ми хочемо допомогти у цьому питанні нашому покупцю, який і так живе у супершвидкому ритмі, з усіма кризами навколо, та ще й витрачає час на те, від чого не отримує задоволення. Наше завдання — дати максимальний сервіс, якість, емоцію та дозволити нашому покупцю відчути себе трохи щасливішим завдяки нашим рішенням. Ми пропонуємо все: починаючи від інгредієнтів для приготування страви до професійної консультації з приготування цієї страви і навіть вже приготовані страви.

Для наших партнерів на базі МХП ми будуємо "Маркетплейс" — це набір різних бізнес-моделей "під ключ", від простого м’ясного магазину до гастростудії та стріт-фуду, щоб наші франчайзі диверсифікувалися, розвивалися та ставали ще успішнішими. Для наших партнерів МХП є і буде й надалі локомотивом розвитку бізнесів.

Під час кризи потрібно інвестувати, знаходити нові підходи, створювати нові робочі місця, розвивати локальний малий і середній бізнес. І своїм прикладом ми показуємо, як це можна робити, демонструючи подібні бізнес-рішення, які додатково забезпечують й розвиток нашої країни", — зазначив Морозов.

МХП десятиліттями працює з франчайзингом. Мало кому відомо, але на сьогодні компанія має понад 1750 франчайзингових точок у мережі МХП. Холдинг має багаторічний успішний досвід у цій бізнес-моделі та планує й надалі продовжувати розвивати саме цей напрям.

Дмитро поділився складовими, що забезпечує такий успішний досвід роботи по моделі франчайзингу. Це здатність бачити кращі практики у всіх куточках країни під різними кутами зору та збирати кращі рішення з різних регіонів від різних франчайзі, бути гнучким; мати швидку реакцію на потреби покупців та значно розширювати спільну команду однодумців в рамках плідної співпраці команд МХП та франчайзі.

"Кожен новий відкритий магазин — це новий урок, нові складнощі. І якщо не знаходити час й ресурси для швидкої реакції й висновків конвертованих у дії, то масштабування може погубити те, що вже працює. Робота над помилками — критично необхідна частина масштабування бізнесу. Вчасно побачити й усвідомити проблему вкрай важливо, але важливіше — швидко зробити все можливе, щоб її усунути й більше не допускати. Від відкриття першого "М’ясомаркету" пройшло менше півроку, а ми вже досить багато рішень доопрацювали, змінили, покращили на досвіді перших торгових точок. І цей процес нескінченний тому, що навколишній світ і наші покупці дуже динамічні", — прокоментував Морозов.