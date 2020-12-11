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3 марта, 21:00 • 70237 просмотра

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Ритейл во время пандемии: в МХП поделились впечатлениями от международной конференции

Ритейл во время пандемии: в МХП поделились впечатлениями от международной конференции

Киев  •  УНН

 • 21984 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Недавно, 9 декабря, в онлайн-формате состоялся RAU Summit - международная конференция от ассоциации ритейлеров. Главной целью саммита было взаимодействие участников, поиск альтернативных направлений работы, операционных моделей и образа жизни в новых реалиях, которые диктует COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе МХП, передает УНН.

Около 30 экспертов приняли участие, среди которых владельцы и ТОП-менеджмент сферы ритейла и девелопмента, торговой недвижимости и компаний B2B. Они отвечали на главные вопросы сессий RAU Summit-2020, объединенных темой "Новая реальность - новый ритейл".

Эксперты говорили о:

▪️ новом ритейле в сегодняшних условиях;
▪️ новых трендах, технологиях и инновациях во время пандемии;
▪️ редевелопменте и реконцепции в эпоху изменения потребительских предпочтений;
▪️ эффективном взаимодействии в Online & Offline;
▪️ новых концептах для масштабирования бизнеса.

Одним из экспертов выступил Дмитрий Морозов, начальник управления по работе с франчайзи МХП. Дмитрий поделился, зачем крупнейший в Украине Агроиндустриальный холдинг МХП в сложный для всей страны, и именно для бизнеса и экономики год, выводит на рынок сразу три новых решения.

"Холдинг МХП уже достаточно давно взял курс на переход в кулинарную компанию. Одним из элементов этой трансформации является обновление фирменного ритейла. В этом году МХП начал развивать по франчайзингу три новых формата - гастростудии "Секреты шефа", магазины "Мьясомаркет" и шаурменные Doner Market. 

В этом году мы получили исследования потребителей в Украине, которые указывают, что только 13% наших соотечественников готовят пищу с удовольствием, еще 20% относятся к этому нормально, потому что это их ежедневная часть жизни. Остальные не получают удовлетворения и ищут пути упрощения и ускорения процесса. Причем понятно, что ежедневный поход в ресторан - это не выход для большинства украинцев.

Мы хотим помочь в этом вопросе нашему покупателю, который и так живет в супербыстром ритме, со всеми кризисами вокруг, да еще и тратит время на то, от чего не получает удовольствия. Наша задача - дать максимальный сервис, качество, эмоцию и позволить нашему покупателю почувствовать себя немного счастливее благодаря нашим решениям. Мы предлагаем все: начиная от ингредиентов для приготовления блюда до профессиональной консультации по приготовлению этого блюда и даже уже приготовленные блюда.

Для наших партнеров на базе МХП мы строим "Маркетплейс" - это набор различных бизнес-моделей "под ключ", от простого мясного магазина до гастростудии и стрит-фуда, чтобы наши франчайзи диверсифицировались, развивались и становились еще более успешными. Для наших партнеров МХП является и будет в дальнейшем локомотивом развития бизнеса.

Во время кризиса нужно инвестировать, находить новые подходы, создавать новые рабочие места, развивать локальный малый и средний бизнес. И своим примером мы показываем, как это можно делать, демонстрируя подобные бизнес-решения, которые дополнительно обеспечивают и развитие нашей страны", - отметил Морозов.

МХП десятилетиями работает с франчайзингом. Мало кому известно, но на сегодняшний день компания имеет более 1750 франчайзинговых точек в сети МХП. Холдинг имеет многолетний успешный опыт в этой бизнес-модели и планирует и в дальнейшем продолжать развивать именно это направление.

Дмитрий поделился составляющими, которые обеспечивают такой успешный опыт работы по модели франчайзинга. Это способность видеть лучшие практики во всех уголках страны под разными углами зрения и собирать лучшие решения из разных регионов от различных франчайзи, быть гибким; иметь быструю реакцию на потребности покупателей и значительно расширять совместную команду единомышленников в рамках плодотворного сотрудничества команд МХП и франчайзи.

"Каждый новый открытый магазин - это новый урок, новые сложности. И если не находить время и ресурсы для быстрой реакции и выводов конвертируемых в действие, то масштабирование может погубить то, что уже работает. Работа над ошибками - критически необходимая часть масштабирования бизнеса. Вовремя увидеть и осознать проблему крайне важно, но важнее - быстро сделать все возможное, чтобы ее устранить и больше не допускать. От открытия первого "Мясомаркета" прошло менее полугода, а мы уже достаточно много решений доработали, изменили, улучшили на опыте первых торговых точек. И этот процесс бесконечен потому, что окружающий мир и наши покупатели очень динамичны", - прокомментировал Морозов.

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