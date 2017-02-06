Рішення про безвізовий режим України з ЄС вже прийнято - Хьюг Мінгареллі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Посол ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі сьогодні відвідав Дніпро з робочим візитом, передає кореспондент УНН.
Під час брифінгу посол ЄС повідомив, що рішення про безвіз з Європою вже прийнято, і українці зможуть вільно в'їжджати на територію ЄС незабаром. Точні терміни Хьюг Мінгареллі не повідомив.
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Нагадаємо, як повідомляв УНН, на потреби переселенцям з Донбасу Євросоюз виділив Дніпропетровщині 9 млн євро.