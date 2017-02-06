Решение о безвизовом режиме Украины с ЕС уже принято - Хьюг Мингарелли
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли сегодня посетил Днепр с рабочим визитом, передает корреспондент УНН.
Во время брифинга посол ЕС сообщил, что решение о безвизе с Европой уже принято, и украинцы смогут свободно въезжать на территорию ЕС в скором времени. Точные сроки Хьюг Мингарелли не сообщил.
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Напомним, как сообщал УНН, на нужды переселенцам из Донбасса Евросоюз выделил Днепропетровской области 9 млн евро.