Решение о безвизовом режиме Украины с ЕС уже принято - Хьюг Мингарелли

Во время брифинга посол ЕС сообщил, что решение о безвизе с Европой уже принято, и украинцы смогут свободно въезжать на территорию ЕС в скором времени. Точные сроки Хьюг Мингарелли не сообщил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европарламент проголосовал за безвизовый режим для Грузии.

Напомним, как сообщал УНН, на нужды переселенцам из Донбасса Евросоюз выделил Днепропетровской области 9 млн евро.