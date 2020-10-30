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Рішення КСУ це удар по механізму виявлення корупційних злочинів – САП

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Рішення Конституційного Суду України про скасування кримінальної відповідальність за недостовірне декларування — це суттєвий удар по механізму виявлення корупційних кримінальних правопорушень. Про це заявив виконувач обов’язків керівника САП Максим Грищук, передає УНН.

“Рішення Конституційного Суду України накладає великий негативний відбиток на всю роботу антикорупційних органів. Це суттєвий удар по механізму виявлення корупційних кримінальних правопорушень. Ми діяли у тісній взаємодії з НАЗК, яке надавало нам інформацію про виявлені порушення і невідповідності у деклараціях високопосадовців. Тепер, рішенням суду НАЗК позбавлено повноважень здійснювати перевірки, а ми у свою чергу позбавлені інформації”, — сказав Грищук.

За його словами, визнання неконституційною статті 366-1 КК України звело нанівець велику частину роботи антикорупційних органів — на сьогодні в провадженні САП та НАБУ перебуває 110 справ за фактами умисного внесення посадовцями недостовірних відомостей до декларацій. Про підозру у вчиненні правопорушень за ст. 366-1 КК України загалом повідомлено 43 особам, серед яких колишні народні депутати, судді, керівники державних органів та інші посадовці, стосовно більшості з них розслідування закінчено.

“Інше питання — щодо цивільної конфіскації, яку було запроваджено в листопаді минулого року, як новелу в системі запобігання корупції в Україні. Серед її переваг — можливість у більш стислі строки стягнути у дохід держави незаконно набутого чиновниками майна, оскільки не потребуватиме доведення вини в кримінальному процесі”, — зазначив Грищук.

Грищук зауважив, що з огляду на визначені повноваження та кадрові ресурси НАЗК було тим органом, що здійснювало виявлення та збір доказів необґрунтованості активів. Проте рішенням Конституційного Суду України ці повноваження скасовані, що в свою чергу суттєво ускладнило оперативне виявлення подібних фактів та їх фіксацію.

Він заявив, що це рішення Конституційного суду не сприяє подоланню корупції, оскільки кількість розслідувань та перші вироки у справах показують нам наскільки великою є проблема корупції в Україні і наскільки глибоко вона засіла у зручних кріслах високопосадовців.

“Рішення Конституційного Суду України є тиском на всі антикорупційні органи. І перекреслюють всі здобутки і перемоги у боротьбі з цим негативним проявом в українському суспільстві”, — наголосив він.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

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