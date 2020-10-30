Решение КСУ это удар по механизму выявления коррупционных преступлений - САП
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Решение Конституционного Суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование — это существенный удар по механизму выявления коррупционных уголовных правонарушений. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук, передает УНН.
“Решение Конституционного Суда Украины накладывает большой негативный отпечаток на всю работу антикоррупционных органов. Это существенный удар по механизму выявления коррупционных уголовных правонарушений. Мы действовали в тесном взаимодействии с НАПК, которое предоставляло нам информацию о выявленных нарушениях и несоответствии в декларациях чиновников. Теперь, решением суда НАПК лишено полномочий осуществлять проверки, а мы в свою очередь лишены информации”, — сказал Грищук.
По его словам, признание неконституционным статьи 366-1 УК Украины свело на нет большую часть работы антикоррупционных органов — на сегодня в производстве САП и НАБУ находится 110 дел по фактам умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в декларации. О подозрении в совершении правонарушений по ст. 366-1 УК Украины в целом сообщено 43 лицам, среди которых бывшие народные депутаты, судьи, руководители государственных органов и другие должностные лица, в отношении большинства из них расследование закончено.
“Другой вопрос — касательно гражданской конфискации, которая была введена в ноябре прошлого года, как новеллу в системе предотвращения коррупции в Украине. Среди ее преимуществ — возможность в более сжатые сроки взыскать в доход государства незаконно приобретенного чиновниками имущества, поскольку не потребует доказательства вины в уголовном процессе”, — отметил Грищук.
Грищук отметил, что, учитывая определенные полномочия и кадровые ресурсы НАПК было тем органом, осуществлявшем выявление и сбор доказательств необоснованности активов. Однако решением Конституционного Суда Украины эти полномочия отменены, что в свою очередь существенно усложнило оперативное выявление подобных фактов и их фиксацию.
Он заявил, что это решение Конституционного суда не способствует преодолению коррупции, поскольку количество расследований и первые приговоры по делам показывают нам насколько велика проблема коррупции в Украине и насколько глубоко она засела в удобных креслах чиновников.
“Решение Конституционного Суда Украины является давлением на все антикоррупционные органы. И перечеркивают все достижения и победы в борьбе с этим негативным проявлением в украинском обществе”, — подчеркнул он.
Напомним, Конституционный суд Украины признал, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.