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Ринок землі: у профільному комітеті запропонували обмеження для іноземців

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Проект закону №2178-10, ініційований головою комітету з питань аграрної та земельної політики, народним депутатом від "Слуги народу" та групою його однопартійців, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" передбачає обмеження для іноземців. Про це заявив голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський під час брифінгу 11 жовтня, передає кореспондент УНН.

Ринок землі: у профільному комітеті запропонували обмеження для іноземців

"Як ви знаєте, згідно з кабмінівським законопроектом, у нас покупцями сільгоспземель можуть бути фізичні особи-громадяни України, а також юридичні особи – резиденти України, тобто зареєстровані за українським законодавством. Згідно з альтернативним законопроектом (№2178-10 - ред.), вводиться обмеження для учасників юридичних осіб, які можуть бути засновниками, таких юридичних осіб, які можуть бути власниками землі. До 2024 року не можуть бути засновниками іноземні фізичні особи, особи без громадянства, іноземні держави. Тобто, тільки українські бенефіціари, українські громадяни", - наголосив голова профільного комітету.

Що стосується категорії іноземних юросіб, які займаються не менше 3-х років сільськогосподарською діяльністю в Україні і мають зареєстровані договори, то "вони теж користуються правами, як і інші юридичні особи", додав голова профільного комітету.

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Також, законопроектом передбачені обмеження, пов’язані з концентрацією землі в одних руках. На рівні області процент концентрації зменшено з 15% до 8%, а також введено додаткові обмеження щодо концентрації на рівні ОТГ - 35%.

Сольський також наголосив на тому, що всі законопроекти стосовно ринку землі, яких наразі на сайті парламенту зареєстровано 11, включаючи урядовий, будуть надалі обговорюватись із громадськістю. Обговорення, на думку голови профільного комітету, сприятиме прозорості і розумінню суспільством суті реформи. Остання має влаштувати як пайовиків, так і підприємства, що піднімають цю галузь, наголосив Сольський.

Голова профільного комітету підкреслив, що вчора, 10 жовтня, закінчився термін подання альтернативних проектів щодо обігу землі.

Нагадаємо, у Раді зареєстровано 11 законопроектів щодо ринку землі.

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