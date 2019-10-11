Рынок земли: в профильном комитете предложили ограничения для иностранцев

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 35150 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 78470 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 123301 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 115444 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 66073 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 73384 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 187253 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150547 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158699 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138659 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.7м/с
46%
Популярные новости

На столичной Бессарабской площади произошло ДТП: затруднено движение

15 апреля, 18:42 • 4170 просмотра

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 10332 просмотра

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 3026 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 3532 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 2788 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 123301 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 115444 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 89066 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 100853 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 130850 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 8888 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 12009 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14637 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17479 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19356 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Рынок земли: в профильном комитете предложили ограничения для иностранцев

Киев • УНН

 • 11048 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Проект закона №2178-10, инициированный председателем комитета по вопросам аграрной и земельной политики, народным депутатом от "Слуги народа" и группой его однопартийцев, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" предусматривает ограничения для иностранцев. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский во время брифинга 11 октября, передает корреспондент УНН.

Рынок земли: в профильном комитете предложили ограничения для иностранцев

"Как вы знаете, согласно кабминовскому законопроекту, у нас покупателями сельхозземель могут быть физические лица-граждане Украины, а также юридические лица - резиденты Украины, то есть зарегистрированные по украинскому законодательству. Согласно альтернативному законопроекту (№2178-10 - ред.), вводится ограничение для участников юридических лиц, которые могут быть учредителями, таких юридических лиц, которые могут быть собственниками земли. К 2024 году не могут быть учредителями иностранные физические лица, лица без гражданства, иностранные государства. То есть, только украинские бенефициары, украинские граждане", - подчеркнул глава профильного комитета.

Что касается категории иностранных юрлиц, которые занимаются не менее 3-х лет сельскохозяйственной деятельностью в Украине и имеют зарегистрированные договоры, то "они пользуются правами, как и другие юридические лица", добавил глава профильного комитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Введение рынка земли в Украине поддерживают меньше 20% украинцев - опрос

Также, законопроектом предусмотрены ограничения, связанные с концентрацией земли в одних руках. На уровне области процент концентрации уменьшен с 15% до 8%, а также введены дополнительные ограничения по концентрации на уровне ОТО - 35%.

Сольский также отметил, что все законопроекты относительно рынка земли, которых сейчас на сайте парламента зарегистрировано 11, включая правительственный, будут в дальнейшем обсуждаться с общественностью. Обсуждение, по мнению главы профильного комитета, будет способствовать прозрачности и пониманию обществом сути реформы. Последняя должна устроить как дольщиков, так и предприятия, поднимающих эту отрасль, подчеркнул Сольский.

Председатель профильного комитета подчеркнул, что вчера, 10 октября, закончился срок подачи альтернативных проектов по обращению земли.

Напомним, в Раде зарегистрировано 11 законопроектов по рынку земли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$64.45
Bitcoin
$83,708.10
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,297.97
Ethereum
$1,590.96