Рынок земли: в профильном комитете предложили ограничения для иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Проект закона №2178-10, инициированный председателем комитета по вопросам аграрной и земельной политики, народным депутатом от "Слуги народа" и группой его однопартийцев, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" предусматривает ограничения для иностранцев. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский во время брифинга 11 октября, передает корреспондент УНН.
"Как вы знаете, согласно кабминовскому законопроекту, у нас покупателями сельхозземель могут быть физические лица-граждане Украины, а также юридические лица - резиденты Украины, то есть зарегистрированные по украинскому законодательству. Согласно альтернативному законопроекту (№2178-10 - ред.), вводится ограничение для участников юридических лиц, которые могут быть учредителями, таких юридических лиц, которые могут быть собственниками земли. К 2024 году не могут быть учредителями иностранные физические лица, лица без гражданства, иностранные государства. То есть, только украинские бенефициары, украинские граждане", - подчеркнул глава профильного комитета.
Что касается категории иностранных юрлиц, которые занимаются не менее 3-х лет сельскохозяйственной деятельностью в Украине и имеют зарегистрированные договоры, то "они пользуются правами, как и другие юридические лица", добавил глава профильного комитета.
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Также, законопроектом предусмотрены ограничения, связанные с концентрацией земли в одних руках. На уровне области процент концентрации уменьшен с 15% до 8%, а также введены дополнительные ограничения по концентрации на уровне ОТО - 35%.
Сольский также отметил, что все законопроекты относительно рынка земли, которых сейчас на сайте парламента зарегистрировано 11, включая правительственный, будут в дальнейшем обсуждаться с общественностью. Обсуждение, по мнению главы профильного комитета, будет способствовать прозрачности и пониманию обществом сути реформы. Последняя должна устроить как дольщиков, так и предприятия, поднимающих эту отрасль, подчеркнул Сольский.
Председатель профильного комитета подчеркнул, что вчера, 10 октября, закончился срок подачи альтернативных проектов по обращению земли.
Напомним, в Раде зарегистрировано 11 законопроектов по рынку земли.