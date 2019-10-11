У Раді зареєстровано 11 законопроектів щодо ринку землі

Перша законодавча ініціатива з приводу земельної реформи належить Кабміну. Проект закону №2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" був зареєстрований Верховною Радою 25 вересня поточного року.

Слідом за ним посипались схожі за змістом та назвою законодавчі ініціативи різних народних депутатів, як з провладної, так і з інших фракцій, а також від позафракційних депутатів. За ініціативи та співініціативи нардепів від партії "Слуга народу" загалом надійшло три законопроекти та один проект постанови щодо парламентських слухань на цю тему.

Проект закону "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення за результатами Всеукраїнського референдуму" №2178-1 ініціативи нардепів Наталії Королевської та Юрія Солода від "Опозиційної платформи - За життя" парламент отримав 27 вересня.

Третій законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення та всенародний референдум з цього питання подала Юлія Тимошенко та група нардепів від партії "Батьківщина". Проект закону №2178-2 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно обігу земель сільськогосподарського призначення" з’явився на сайті парламенту від 30 вересня.

1 жовтня нардеп Вадим Івченко від фракції "Батьківщина" зареєстрував проект закону №2178-3 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з приводу обігу земель сільськогосподарського призначення".

Уже наступного дня, 2 жовтня, позафракційна нардепка Оксана Савчук подала до парламенту проект закону №2178-4 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

Проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення природоохоронного режиму використання земель сільськогосподарського призначення у процесі запровадження обігу земель)" №2178-5 від 9 жовтня ініціювала депутатська група позафракційних нардепів – Сергій Шахов, Сергій Вельможний та Олександр Сухов.

Того ж дня позафракційний народний депутат Сергій Лабазюк подав до Ради проект закону №2178-6 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Вчора, 10 жовтня, на парламентському сайті було зареєстровано ще три законопроекти щодо обігу землі. Проект закону №2178-7 Євгенія Шевченка від "Слуги народу" - "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права власності на землі сільськогосподарського призначення та порядку їх обігу".

Також є проект закону №2178-8 від ексчлена "Оппоблоку" Вадима Новинського, нині позафракційного, та групи позафракційних нардепів "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо умов запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення".

Законопроект №2178-9 від народного депутата від провладної фракції Мар’яна Заблоцького та позафракційного нардепа Василя Петьовка - "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Також 10 жовтня був зареєстрований проект закону №2178-10 від голови комітету з питань аграрної та земельної політики та нардепа від "Слуги народу" Миколи Сольського та групи його однопартійців – "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Усі законопроекти наразі перебувають на розгляді у профільному комітеті.

Нагадаємо, що 10 жовтня на офіційному сайті парламенту з’явився текст зареєстрованого цього ж дня проекту постанови з пропозицією проведення парламентських слухань на тему: "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення" (4 грудня 2019 року) №2251.