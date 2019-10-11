В Раде зарегистрировано 11 законопроектов относительно рынка земли

Первая законодательная инициатива по поводу земельной реформы принадлежит Кабмину. Проект закона №2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" был зарегистрирован Верховной Радой 25 сентября текущего года.

Вслед за ним посыпались похожие по содержанию и названию законодательные инициативы различных народных депутатов, как из провластной, так и из других фракций, а также от внефракционных депутатов. По инициативе и соинициативе нардепов от партии "Слуга народа" в целом поступило три законопроекта и один проект постановления относительно парламентских слушаний на эту тему.

Проект закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно введения оборота земель сельскохозяйственного назначения по результатам Всеукраинского референдума" №2178-1 инициативы нардепов Натальи Королевской и Юрия Солода от "Оппозиционного платформы - За життя" парламент получил 27 сентября.

Третий законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения и всенародном референдуме по этому вопросу подала Юлия Тимошенко и группа нардепов от партии "Батькивщина". Проект закона №2178-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" появился на сайте парламента от 30 сентября.

1 октября нардеп Вадим Ивченко от фракции "Батькивщина" зарегистрировал проект закона №2178-3 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Уже на следующий день, 2 октября, внефракционный нардеп Оксана Савчук подала в парламент проект закона №2178-4 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно совершенствования природоохранного режима использования земель сельскохозяйственного назначения в процессе внедрения оборота земель)" №2178-5 от 9 октября инициировала депутатская группа внефракционных нардепов - Сергей Шахов, Сергей Вельможный и Александр Сухов.

В тот же день внефракционный народный депутат Сергей Лабазюк подал в Раду проект закона №2178-6 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Вчера, 10 октября, на парламентском сайте было зарегистрировано еще три законопроекта об обращении земли. Проект закона №2178-7 Евгения Шевченко от "Слуги народа" - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права собственности на земли сельскохозяйственного назначения и порядка их обращения".

Также есть проект закона №2178-8 от экс-члена "Оппоблока" Вадима Новинского, ныне внефракционного, и группы внефракционных нардепов "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно условий введения оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Законопроект №2178-9 от народного депутата от провластной фракции Марьяна Заблоцкого и внефракционного нардепа Василия Петевки - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Также 10 октября был зарегистрирован проект закона №2178-10 от председателя комитета по вопросам аграрной и земельной политики и нардепа от "Слуги народа" Николая Сольского и группы его однопартийцев - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Все законопроекты сейчас находятся на рассмотрении в профильном комитете.

Напомним, что 10 октября на официальном сайте парламента появился текст зарегистрированного в этот же день проекта постановления с предложением проведения парламентских слушаний на тему: "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения" (4 декабря 2019 года) №2251.