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У Верховній Раді пропонують провести слухання щодо земельної реформи

Київ • УНН

 • 9036 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У "Слузі народу" пропонують провести парламентські слухання з приводу земельної реформи, передає УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.

У Верховній Раді пропонують провести слухання щодо земельної реформи

10 жовтня на офіційному сайті парламенту з’явився текст зареєстрованого цього ж дня проекту постанови з пропозицією проведення парламентських слухань на тему: "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення" (4 грудня 2019 року) № 2251.

Ініціатором проекту виступив голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, нардеп від провладної фракції "Слуга народу".

Метою парламентських слухань, про що йдеться в пояснювальній записці до документу, є привернення уваги органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадськості та експертного середовища до проблемних питань обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні.

Завданням слухань, своєю чергою, є залучення до обговорення вітчизняної моделі обігу земель сільськогосподарського призначення представників вищезгаданих структур та аудиторій.

Станом на сьогодні на сайті парламенту є тексти кількох зареєстрованих законопроектів щодо ринку землі. Найпершим був зареєстрований урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" №2178 від 25 вересня.

Пізніше з’явилися альтернативні законопроекти за ініціативи фракції "Батьківщина" від 26 вересня та два проекти законів від позафракційних народних депутатів від учора, 9 жовтня, про внесення змін до законів України щодо проведення референдуму та функціонування земельного ринку.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, щодо земельної реформи залишилося врегулювати питання з тим, як діяти стосовно іноземців, які наразі працюють на українській землі.

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