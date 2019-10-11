В Верховной Раде предлагают провести слушания по земельной реформе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В "Слуге народа" предлагают провести парламентские слушания по поводу земельной реформы, передает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.
10 октября на официальном сайте парламента появился текст зарегистрированного в этот же день проекта постановления с предложением проведения парламентских слушаний на тему: "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения" (4 декабря 2019) № 2251.
Инициатором проекта выступил председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, нардеп от провластной фракции "Слуга народа".
Целью парламентских слушаний, о чем говорится в пояснительной записке к документу, является привлечение внимания органов власти, органов местного самоуправления, политических партий, общественности и экспертной среды к проблемным вопросам обращения земель сельскохозяйственного назначения в Украине.
Задачей слушаний, в свою очередь, является привлечение к обсуждению отечественной модели оборота земель сельскохозяйственного назначения представителей вышеупомянутых структур и аудиторий.
На сегодня на сайте парламента есть тексты нескольких зарегистрированных законопроектов о рынке земли. Первым был зарегистрирован правительственный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" №2178 от 25 сентября.
Позже появились альтернативные законопроекты по инициативе фракции "Батькивщина" от 26 сентября и два проекта законов от внефракционных народных депутатов от вчера, 9 октября, о внесении изменений в законы Украины относительно проведения референдума и функционирования земельного рынка.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, по земельной реформе осталось урегулировать вопрос с тем, как действовать в отношении иностранцев, которые сейчас работают на украинской земле.