В Верховной Раде предлагают провести слушания по земельной реформе

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 36827 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 72532 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 76795 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 126589 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 179418 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 168302 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 219162 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 202197 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 445403 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 234557 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
2м/с
67%
Популярные новости

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 58739 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 55649 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 59544 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 39464 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 35854 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 205731 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 190045 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 276365 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 445403 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 545880 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 126589 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 64732 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 62120 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 68174 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 98502 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Верховной Раде предлагают провести слушания по земельной реформе

Киев • УНН

 • 9036 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В "Слуге народа" предлагают провести парламентские слушания по поводу земельной реформы, передает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

В Верховной Раде предлагают провести слушания по земельной реформе

10 октября на официальном сайте парламента появился текст зарегистрированного в этот же день проекта постановления с предложением проведения парламентских слушаний на тему: "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения" (4 декабря 2019) № 2251.

Инициатором проекта выступил председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, нардеп от провластной фракции "Слуга народа".

Целью парламентских слушаний, о чем говорится в пояснительной записке к документу, является привлечение внимания органов власти, органов местного самоуправления, политических партий, общественности и экспертной среды к проблемным вопросам обращения земель сельскохозяйственного назначения в Украине.

Задачей слушаний, в свою очередь, является привлечение к обсуждению отечественной модели оборота земель сельскохозяйственного назначения представителей вышеупомянутых структур и аудиторий.

На сегодня на сайте парламента есть тексты нескольких зарегистрированных законопроектов о рынке земли. Первым был зарегистрирован правительственный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" №2178 от 25 сентября.

Позже появились альтернативные законопроекты по инициативе фракции "Батькивщина" от 26 сентября и два проекта законов от внефракционных народных депутатов от вчера, 9 октября, о внесении изменений в законы Украины относительно проведения референдума и функционирования земельного рынка.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, по земельной реформе осталось урегулировать вопрос с тем, как действовать в отношении иностранцев, которые сейчас работают на украинской земле.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,686.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.23