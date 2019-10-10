Зеленський про ринок землі: опрацьовується питання щодо продажу іноземцями

"Ми повинні зробити закон, де українець має розпоряджатись вільно своєю землею. Громадянин України. Він має бути власником. Він може мати пільги, великі, кредитні пільги, якщо працюватиме на цій землі. Ще більші пільги мають бути у того, хто зараз на цій землі працює, і він хоче стати її власником. Ми ні в якому разі не продаємо іноземцям", - сказав Президент.

З його слів, це все повинно бути виписано в новому законі, питання лишилося лише щодо продажу землі іноземцям.

"Якийсь час ми повинні продавати землю тільки українцям. Другий період – потім, коли наші купили, коли у нас кредитна ставка, коли у нас пільги, тоді ви вже можете відкрити іншим – іншим іноземним кампаніям, які будуть 100% працювати на цій землі. Але це через декілька років, це другий етап. Неврегульоване лише одне питання: як ви будете робити, якщо є іноземці зараз, які працюють на землі, реальні орендатори. Ви ж не можете сказати: "Вам ми не продамо або вашу землю ми продамо українцям". Залишилося тільки одне з приводу іноземців: як знайти відносини комерційні з тими іноземцями, які працюють у нас на землі. Декілька питань ми врегулюємо, і тоді коли всі фермери побачать цей закон, ми врегулюємо, і тоді ви побачите, що суспільство сприйме це", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, відкриття ринку землі має відбутися 1 жовтня 2020 року.

На початку вересня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що іноземці отримають доступ до ринку української землі після зняття мораторію.

Але пізніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що купувати землю в Україні зможуть тільки громадяни України та українські компанії.