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Зеленский о рынке земли: прорабатывается вопрос о продаже иностранцам

Киев • УНН

 • 9359 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. По земельной реформе осталось урегулировать вопрос с тем, как действовать в отношении иностранцев, которые сейчас работают на украинской земле. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент УНН.

Зеленский о рынке земли: прорабатывается вопрос о продаже иностранцам

"Мы должны сделать закон, где украинец должен распоряжаться свободно своей землей. Гражданин Украины. Он должен быть собственником. Он может иметь льготы, большие, кредитные льготы, если будет работать на этой земле. Еще большие льготы должны быть у того, кто сейчас на этой земли работает, и он хочет стать ее владельцем. Мы ни в коем случае не продаем иностранцам", - сказал Президент.

По его словам, это все должно быть прописано в новом законе, вопрос остался только по продаже земли иностранцам.

"Некоторое время мы должны продавать землю только украинцам. Второй период - потом, когда наши купили, когда у нас кредитная ставка, когда у нас льготы, тогда вы уже можете открыть другим - другим иностранным кампаниям, которые будут 100% работать на этой земле. Но это через несколько лет, это второй этап. Неурегулирован только один вопрос: как вы будете делать, если есть иностранцы сейчас, работающих на земле, реальные арендаторы. Вы же не можете сказать: "Вам мы не продадим или вашу землю мы продадим украинцам". Осталось только одно по поводу иностранцев: как найти отношения коммерческие с теми иностранцами, которые работают у нас на земле. Несколько вопросов мы урегулируем, и тогда когда все фермеры увидят этот закон, мы урегулируем, и тогда вы увидите, что общество воспримет это", - заявил Зеленский.

Напомним, открытие рынка земли должно произойти 1 октября 2020 года.

В начале сентября Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что иностранцы получат доступ к рынку украинской земли после снятия моратория.

Но позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупать землю в Украине смогут только граждане Украины и украинские компании.

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