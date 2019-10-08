Запровадження ринку землі в Україні підтримують менше 20% українців – опитування

Згідно з результатами опитування, лише 19% українців підтримують запровадження продажу землі сільськогосподарського призначення, 73% виступають проти цієї ініціативи, 8% – не визначилися. Відносно вищий рівень підтримки старту ринку землі серед молодших та заможніших респондентів, власників паю, які його самостійно обробляють, але навіть у названих категоріях кількість противників цієї ініціативи становить не менше 60%.

Продаж землі сільськогосподарського призначення іноземцям підтримують ще менше – лише 13%. Проти цього – 81% опитаних. 58% вважають, що землі сільськогосподарського призначення повинні бути у державній власності, за зразком Канади, чи Ізраїлю. 22% - не проти запровадження такої моделі ринку землі, як у Італії, де орні землі можуть продаватися, чи купуватися. 20% – не змогли обрати серед цих прикладів земельного ринку.

При цьому українці позитивно оцінюють такі переваги запуску ринку землі, як спроможність власників землi розпоряджатися нею на власний розсуд (назвали 26% опитаних); сприяння створенню нових робочих мiсць на селi (18%); продаж землi сприятиме iнвестицiям в Україну (14%); формування справедливої ринкової цiни на землю (13%).

У той же час 35% опитаних не бачать жодних переваг у знятті мораторію на продаж орних земель. Власники паїв, які їх обробляють, частіше за інших обирали серед переваг можливість розпоряджатися землею на свій розсуд, сприяння створенню робочих місць та залученню інвестицій в Україну. Натомість ті, хто мають паї, але здають їх в оренду, частіше говорили, що немає жодних переваг у запровадженню вільного продажу землі.

Серед основних ризиків від запровадження продажу земель сільськогосподарського призначення респонденти найчастіше обирали те, що земля може бути викуплена іноземцями (41%); власники паїв можуть бути обмануті при продажі землі (31%), на даний час запровадження ринку землі є небезпечним через недосконалість чинного законодавства (31%); зняття мораторію на продаж землі дозволить скупити її олігархам (23%). Про загрози щодо продажу землі іноземцям, обману власників паїв та недосконалість чинного законодавства найчастіше говорили власники паїв, які їх особисто обробляють.

Довідка. Наведені дані були отримані в ході опитування серед населення України віком від 18 років і старше протягом 28 вересня - 1 жовтня 2019 р. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо, щодо ринку землі існує вже сім законопроектів, на кожен з них по 2-3 альтернативних. Завтра в Раді будуть голосувати про їх включення до порядку денного.