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Введение рынка земли в Украине поддерживают менее 20% украинцев - опрос

Киев • УНН

 • 11740 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Введение рынка земли сельскохозяйственного назначения поддерживает менее 20% населения Украины. Такие данные были получены в ходе социологического опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

Введение рынка земли в Украине поддерживают менее 20% украинцев - опрос

Согласно результатам опроса, лишь 19% украинцев поддерживают введение продажи земли сельскохозяйственного назначения, 73% выступают против этой инициативы, 8% - не определились. Относительно высокий уровень поддержки старта рынка земли среди младших и состоятельных респондентов, владельцев пая, которые его самостоятельно обрабатывают, но даже в названных категориях количество противников этой инициативы составляет не менее 60%.

Продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам поддерживают еще меньше - всего 13%. Против этого - 81% опрошенных. 58% считают, что земли сельскохозяйственного назначения должны быть в государственной собственности, по образцу Канады, или Израиля. 22% - не против введения такой модели рынка земли, как в Италии, где пахотные земли могут продаваться, покупаться. 20% - не смогли выбрать среди этих примеров земельного рынка.

При этом украинцы положительно оценивают такие преимущества запуска рынка земли, как способность владельцев земли распоряжаться ею по своему усмотрению (назвали 26% опрошенных); содействие созданию новых рабочих мест на селе (18%); продажа земли будет способствовать инвестициям в Украину (14%); формирование справедливой рыночной цены на землю (13%).

В то же время 35% опрошенных не видят никаких преимуществ в снятии моратория на продажу пахотных земель. Владельцы паев, которые их обрабатывают, чаще других выбирали среди преимуществ возможность распоряжаться землей по своему усмотрению, содействие созданию рабочих мест и привлечению инвестиций в Украину. Зато те, кто имеют паи, но сдают их в аренду, чаще говорили, что нет никаких преимуществ в введении свободной продажи земли.

Среди основных рисков от внедрения продажи земель сельскохозяйственного назначения респонденты чаще всего выбирали то, что земля может быть выкуплена иностранцами (41%); владельцы паев могут быть обмануты при продаже земли (31%), в настоящее время введение рынка земли является опасным из-за несовершенства действующего законодательства (31%); снятие моратория на продажу земли позволит скупить ее олигархам (23%). Об угрозах о продаже земли иностранцам, обмане владельцев паев и несовершенстве действующего законодательства чаще всего говорили владельцы паев, которые их лично обрабатывают.

Справка. Приведенные данные были получены в ходе опроса среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше в течение 28 сентября - 1 октября 2019 года. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, относительно рынка земли существует уже семь законопроектов, на каждый из них по 2-3 альтернативных. Завтра в Раде будут голосовать об их включении в повестку дня.

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