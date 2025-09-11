$41.210.09
07:11 • 9986 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 25873 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 38919 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 87678 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 48183 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 46560 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 42797 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 81749 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 101576 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 73259 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
РІЕЛ відкрив продаж третьої черги житлового комплексу бізнес-класу Maxima Residence у столиці

Київ • УНН

 • 566 перегляди

Розпочато продаж третьої черги житлового комплексу бізнес-класу Maxima Residence на Печерську. На старті діють вигідні умови: приваблива ціна та розтермінування з гнучкими графіками оплати до 2,5 років.

РІЕЛ відкрив продаж третьої черги житлового комплексу бізнес-класу Maxima Residence у столиці

Плановий термін введення в експлуатацію третьої черги — березень 2028 року.   

Це проєкт для тих, хто прагне більшого для своєї родини і не погоджується на компроміси в комфорті.

Будується ЖК у самому серці Печерська за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 30.

Maxima Residence — спільний проєкт РІЕЛ і турецького девелопера Bosphorus Development. У комплексі поєднано сучасну архітектуру з продуманою внутрішньою та зовнішньою інфраструктурою. Тут усе створено для життя "на максимум".

Сучасне лобі з великою зоною очікування гостей, багатоцільова лаунж-зона з терасою, простір для розвитку та відпочинку дітей, оточення однодумців і спільнота "своїх" — усе це частина Maxima Residence. У наявності — видові 2- та 3-кімнатні квартири з панорамними краєвидами у бік вул. Євгена Коновальця та НСК "Олімпійський", а також затишні 1- та 2-кімнатні квартири з вікнами у внутрішній двір.

В РІЕЛ подбали, щоб у Maxima Residence ваші очікування збігалися з реальністю — від архітектури до кожної деталі всередині комплексу.

Купуючи нерухомість на стадії будівництва, ви отримуєте пропозиції за найкращими цінами та маєте ширший вибір помешкань.

Переглянути усі планування

Запрошуємо дізнатися більше про умови інвестування в ЖК Maxima Residence у відділі продажу РІЕЛ. Контакти — за посиланням.

Лілія Подоляк

