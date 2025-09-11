РИЭЛ открыл продажи третьей очереди жилого комплекса бизнес-класса Maxima Residence в столице
Киев • УНН
Начаты продажи третьей очереди жилого комплекса бизнес-класса Maxima Residence на Печерске. На старте действуют выгодные условия: привлекательная цена и рассрочка с гибкими графиками оплаты до 2,5 лет.
Плановый срок ввода в эксплуатацию третьей очереди — март 2028 года.
Это проект для тех, кто стремится к большему для своей семьи и не соглашается на компромиссы в комфорте.
Строится ЖК в самом сердце Печерска по адресу: г. Киев, ул. Евгения Коновальца, 30.
Maxima Residence — совместный проект РИЕЛ и турецкого девелопера Bosphorus Development. В комплексе сочетается современная архитектура с продуманной внутренней и внешней инфраструктурой. Здесь все создано для жизни "на максимум".
Современное лобби с большой зоной ожидания гостей, многоцелевая лаунж-зона с террасой, пространство для развития и отдыха детей, окружение единомышленников и сообщество "своих" — все это часть Maxima Residence. В наличии — видовые 2- и 3-комнатные квартиры с панорамными видами в сторону ул. Евгения Коновальца и НСК "Олимпийский", а также уютные 1- и 2-комнатные квартиры с окнами во внутренний двор.
В РИЕЛ позаботились, чтобы в Maxima Residence ваши ожидания совпадали с реальностью — от архитектуры до каждой детали внутри комплекса.
Покупая недвижимость на стадии строительства, вы получаете предложения по лучшим ценам и имеете более широкий выбор помещений.
Приглашаем узнать больше об условиях инвестирования в ЖК Maxima Residence в отделе продаж РИЕЛ. Контакты — по ссылке.