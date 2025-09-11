РИЭЛ открыл продажи третьей очереди жилого комплекса бизнес-класса Maxima Residence в столице

$41.120.13
48.240.05
ukenru
07:11 • 4198 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
05:01 • 16947 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 34462 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 79698 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 44641 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 44865 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 41440 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 77777 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 97526 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 72813 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.8м/с
39%
756мм
Популярные новости
Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)Video11 сентября, 01:25 • 22683 просмотра
Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко11 сентября, 01:44 • 11836 просмотра
Враг проводит рейды на ВОТ и ищет тех, кто помогает Силам обороны02:43 • 4340 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля03:46 • 11615 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto06:42 • 6986 просмотра
публикации
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества05:01 • 16950 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 79698 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 77777 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 57459 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 97526 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 904 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 21455 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 86341 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 78099 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 73837 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс
Хранитель
Твиттер
Шахед-136

РИЭЛ открыл продажи третьей очереди жилого комплекса бизнес-класса Maxima Residence в столице

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Начаты продажи третьей очереди жилого комплекса бизнес-класса Maxima Residence на Печерске. На старте действуют выгодные условия: привлекательная цена и рассрочка с гибкими графиками оплаты до 2,5 лет.

РИЭЛ открыл продажи третьей очереди жилого комплекса бизнес-класса Maxima Residence в столице

Плановый срок ввода в эксплуатацию третьей очереди — март 2028 года.

Это проект для тех, кто стремится к большему для своей семьи и не соглашается на компромиссы в комфорте.

Строится ЖК в самом сердце Печерска по адресу: г. Киев, ул. Евгения Коновальца, 30.

Maxima Residence — совместный проект РИЕЛ и турецкого девелопера Bosphorus Development. В комплексе сочетается современная архитектура с продуманной внутренней и внешней инфраструктурой. Здесь все создано для жизни "на максимум".

Современное лобби с большой зоной ожидания гостей, многоцелевая лаунж-зона с террасой, пространство для развития и отдыха детей, окружение единомышленников и сообщество "своих" — все это часть Maxima Residence. В наличии — видовые 2- и 3-комнатные квартиры с панорамными видами в сторону ул. Евгения Коновальца и НСК "Олимпийский", а также уютные 1- и 2-комнатные квартиры с окнами во внутренний двор.

В РИЕЛ позаботились, чтобы в Maxima Residence ваши ожидания совпадали с реальностью — от архитектуры до каждой детали внутри комплекса.

Покупая недвижимость на стадии строительства, вы получаете предложения по лучшим ценам и имеете более широкий выбор помещений.

Посмотреть все планировки

Приглашаем узнать больше об условиях инвестирования в ЖК Maxima Residence в отделе продаж РИЕЛ. Контакты — по ссылке.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Киев