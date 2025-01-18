Річниця авіакатастрофи в Броварах: у низці регіонів України провели меморіальні заходи
Київ • УНН
В Україні вшанували пам'ять 14 загиблих в авіакатастрофі гелікоптера в Броварах, серед яких керівництво МВС. ДБР завершило розслідування, п'ятеро посадовців ДСНС постали перед судом.
У низці регіонів України провели меморіальні заходи та вшанували пам'ять загиблих у авіакатастрофі в Броварах Київської області.
Деталі
У другі роковини авіакатастрофи в Броварах Київської області у регіонах України відбулися меморіальні заходи.
Пам’ять усіх жертв авіатрощі вшанували Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко разом із керівництвом апарату МВС, главами центральних органів виконавчої влади, рідними та знайомими загиблих.
Серед загиблих – керівництво МВС України, працівники відомства, члени екіпажу та цивільні
Довідково
18 січня 2023 року внаслідок падіння гелікоптера в Броварах Київської області, трагічно обірвалося життя 14 людей.
Уламки гелікоптера зачепили житловий будинок і пошкодили припарковані авто. Загинули: 10 людей, які були у вертольоті, та ще четверо цивільних, серед яких одна дитина.
У результаті аварії загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, помічники посадовців та екіпаж.
Уряд створив комісію з розслідування авіакатастрофи у Броварах.
ДБР завершило досудове розслідування авіакатастрофи у листопаді 2023 року: було встановлено, що посадовці ДСНС допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.
П'ятеро чиновників Державної служби з надзвичайних ситуацій постали перед судом за недбалість, що призвела до авіакатастрофи.
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