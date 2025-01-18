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Річниця авіакатастрофи в Броварах: у низці регіонів України провели меморіальні заходи

Київ • УНН

 • 43336 перегляди

В Україні вшанували пам'ять 14 загиблих в авіакатастрофі гелікоптера в Броварах, серед яких керівництво МВС. ДБР завершило розслідування, п'ятеро посадовців ДСНС постали перед судом.

У низці регіонів України провели меморіальні заходи та вшанували пам'ять загиблих у авіакатастрофі в Броварах Київської області. 

Деталі

У другі роковини авіакатастрофи в Броварах Київської області у регіонах України відбулися меморіальні заходи.

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Пам’ять усіх жертв авіатрощі вшанували Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко разом із керівництвом апарату МВС, главами центральних органів виконавчої влади, рідними та знайомими загиблих.

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Серед загиблих – керівництво МВС України, працівники відомства, члени екіпажу та цивільні

– пише пресслужба МВС.

Довідково

18 січня 2023 року внаслідок падіння гелікоптера в Броварах Київської області, трагічно обірвалося життя 14 людей. 

Уламки гелікоптера зачепили житловий будинок і пошкодили припарковані авто. Загинули: 10 людей, які були у вертольоті, та ще четверо цивільних, серед яких одна дитина.

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У результаті аварії загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, помічники посадовців та екіпаж.

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Уряд створив комісію з розслідування авіакатастрофи у Броварах. 

ДБР завершило досудове розслідування авіакатастрофи у листопаді 2023 року: було встановлено, що посадовці ДСНС допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.

 П'ятеро чиновників Державної служби з надзвичайних ситуацій постали перед судом за недбалість, що призвела до авіакатастрофи.

Президент Азербайджану вимагає покарати росіян, винних у катастрофі азербайджанського літака06.01.25, 15:21 • 22186 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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