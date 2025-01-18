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Годовщина авиакатастрофы в Броварах: в ряде регионов Украины провели мемориальные мероприятия

Годовщина авиакатастрофы в Броварах: в ряде регионов Украины провели мемориальные мероприятия

Киев  •  УНН

 • 3463 просмотра

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В Украине почтили память 14 погибших в авиакатастрофе вертолета в Броварах, среди которых руководство МВД. ГБР завершило расследование, пятеро должностных лиц ГСЧС предстали перед судом.

В ряде регионов Украины провели мемориальные мероприятия и почтили память погибших в авиакатастрофе в Броварах Киевской области. 

Детали

Во вторую годовщину авиакатастрофы в Броварах Киевской области в регионах Украины состоялись мемориальные мероприятия.

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Память всех жертв авиакатастрофы почтили Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко вместе с руководством аппарата МВД, главами центральных органов исполнительной власти, родными и знакомыми погибших.

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Среди погибших - руководство МВД Украины, работники ведомства, члены экипажа и гражданские

- пишет пресс-служба МВД.

Справочно

18 января 2023 года в результате падения вертолета в Броварах Киевской области, трагически оборвалась жизнь 14 человек. 

Обломки вертолета задели жилой дом и повредили припаркованные авто. Погибли 10 человек, которые были в вертолете, и еще четверо гражданских, среди которых один ребенок.

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В результате аварии погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощники чиновников и экипаж.

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Правительство создало комиссию по расследованию авиакатастрофы в Броварах. 

ГБР завершило досудебное расследование авиакатастрофы в ноябре 2023 года: было установлено, что должностные лица ГСЧС допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

 Пятеро чиновников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предстали перед судом за халатность, приведшую к авиакатастрофе.

Президент Азербайджана требует наказать россиян, виновных в катастрофе азербайджанского самолета06.01.25, 15:21 • 21849 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществополитикаКриминал и ЧП
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