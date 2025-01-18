Годовщина авиакатастрофы в Броварах: в ряде регионов Украины провели мемориальные мероприятия
Киев • УНН
В Украине почтили память 14 погибших в авиакатастрофе вертолета в Броварах, среди которых руководство МВД. ГБР завершило расследование, пятеро должностных лиц ГСЧС предстали перед судом.
В ряде регионов Украины провели мемориальные мероприятия и почтили память погибших в авиакатастрофе в Броварах Киевской области.
Детали
Во вторую годовщину авиакатастрофы в Броварах Киевской области в регионах Украины состоялись мемориальные мероприятия.
Память всех жертв авиакатастрофы почтили Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко вместе с руководством аппарата МВД, главами центральных органов исполнительной власти, родными и знакомыми погибших.
Среди погибших - руководство МВД Украины, работники ведомства, члены экипажа и гражданские
Справочно
18 января 2023 года в результате падения вертолета в Броварах Киевской области, трагически оборвалась жизнь 14 человек.
Обломки вертолета задели жилой дом и повредили припаркованные авто. Погибли 10 человек, которые были в вертолете, и еще четверо гражданских, среди которых один ребенок.
В результате аварии погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощники чиновников и экипаж.
Правительство создало комиссию по расследованию авиакатастрофы в Броварах.
ГБР завершило досудебное расследование авиакатастрофы в ноябре 2023 года: было установлено, что должностные лица ГСЧС допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Пятеро чиновников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предстали перед судом за халатность, приведшую к авиакатастрофе.
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