Річницю запуску патрульної поліції відзначили в Ужгороді

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 83040 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 98671 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 98360 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 102444 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 111508 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 166114 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 74648 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 161529 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111424 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69875 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
59%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 14654 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 17898 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 15406 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 14095 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 21542 перегляди
Публікації

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 5480 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 83041 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 166115 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 185452 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 161531 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 101106 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 103205 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 47416 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 50510 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 64961 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Річницю запуску патрульної поліції відзначили в Ужгороді

Київ • УНН

 • 8224 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні на площі Театральній в Ужгороді пройшли урочистості з нагоди першої річниці запуску патрульної поліції у містах Ужгород та Мукачево, передає кореспондент УНН.

Річницю запуску патрульної поліції відзначили в Ужгороді

Кращих патрульних Закарпаття відзначили нагородами від Департаменту патрульної поліції та органів місцевого самоврядування. Окрім того, патрульні були заохочені подарунками від Управління.

Участь у заході взяли керівництво Управління патрульної поліції міст Ужгород та Мукачево, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, заступник голови Закарпатської обласної ради Йосип Борто, керівництво правоохоронних структур області, представники дипломатичних установ та ін.

Нагадаємо, рівно рік тому 250 патрульних поліцейських вийшли на патрулювання міст Ужгород та Мукачево. Наразі ж патрулювання відбувається й у м.Чоп, на стаціонарних постах у с.Нижні Ворота та при в′їзді у м.Мукачеве і на частині траси Київ–Чоп від КПП “Ужгород” до поста у Нижніх Воротах.

Нагадаємо також, станом на початок листопада, протягом 11 місяців роботи патрульних на Закарпатті, звільнилися за власним бажанням 12 поліцейських, ще п′ятеро перевелися до інших областей України. Переважна більшість звільнених залишили службу через сімейні (особисті) обставини. Завершується оформлення щодо трьох патрульних, які, навпаки, переводяться у наше Управління. У цілому станом на початок листопада штат Управління патрульної поліції міст Ужгород та Мукачеве є недоукомплектованим на 17%, не вистачає 42 співробітники.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НППодії
Brent
$65.09
Bitcoin
$85,557.90
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,240.41
Ethereum
$1,639.11