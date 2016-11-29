Річницю запуску патрульної поліції відзначили в Ужгороді

Кращих патрульних Закарпаття відзначили нагородами від Департаменту патрульної поліції та органів місцевого самоврядування. Окрім того, патрульні були заохочені подарунками від Управління.

Участь у заході взяли керівництво Управління патрульної поліції міст Ужгород та Мукачево, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, заступник голови Закарпатської обласної ради Йосип Борто, керівництво правоохоронних структур області, представники дипломатичних установ та ін.



Нагадаємо, рівно рік тому 250 патрульних поліцейських вийшли на патрулювання міст Ужгород та Мукачево. Наразі ж патрулювання відбувається й у м.Чоп, на стаціонарних постах у с.Нижні Ворота та при в′їзді у м.Мукачеве і на частині траси Київ–Чоп від КПП “Ужгород” до поста у Нижніх Воротах.

Нагадаємо також, станом на початок листопада, протягом 11 місяців роботи патрульних на Закарпатті, звільнилися за власним бажанням 12 поліцейських, ще п′ятеро перевелися до інших областей України. Переважна більшість звільнених залишили службу через сімейні (особисті) обставини. Завершується оформлення щодо трьох патрульних, які, навпаки, переводяться у наше Управління. У цілому станом на початок листопада штат Управління патрульної поліції міст Ужгород та Мукачеве є недоукомплектованим на 17%, не вистачає 42 співробітники.