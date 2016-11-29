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Годовщину запуска патрульной полиции отметили в Ужгороде

Киев • УНН

 • 8224 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня на площади Театральной в Ужгороде прошли торжества по случаю первой годовщины запуска патрульной полиции в городах Ужгород и Мукачево, передает корреспондент УНН.

Годовщину запуска патрульной полиции отметили в Ужгороде

Лучших патрульных Закарпатской области отметили наградами от Департамента патрульной полиции и органов местного самоуправления. Кроме того, патрульных поощрили подарками от Управления.

Участие в мероприятии приняли руководство Управления патрульной полиции городов Ужгород и Мукачево, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, мэр Ужгорода Богдан Андреев, заместитель главы Закарпатского областного совета Иосиф Борто, руководство правоохранительных структур области, представители дипломатических учреждений и др.

Напомним, ровно год назад 250 патрульных полицейских вышли на патрулирование городов Ужгород и Мукачево. Пока же патрулирование происходит и в г.Чоп, на стационарных постах в с.Нижние Ворота и при въезде в Мукачево и на части трассы Киев-Чоп от КПП "Ужгород" до поста в Нижних Воротах.

Напомним также, по состоянию на начало ноября, в течение 11 месяцев работы патрульных в Закарпатской области, уволившихся по собственному желанию 12 полицейских, еще пятеро перевелись в другие области Украины. Подавляющее большинство уволенных покинули службу по семейным (личным) обстоятельствам. Завершается оформление по трем патрульным, которые, наоборот, переводятся в наше Управление. В целом по состоянию на начало ноября штат Управления патрульной полиции городов Ужгород и Мукачево является недоукомплектованным на 17%, не хватает 42 сотрудника.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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