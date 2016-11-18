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Рибалки провалились під кригу на Вінниччині

Рибалки провалились під кригу на Вінниччині

Київ • УНН

 • 6160 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Рятувальники врятували рибалок, що провалились під кригу на Вінниччині. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Вінницької області.

Сьогодні, 18 листопада о 14:00 до рятувальників надійшло повідомлення, що на місцевому ставку під кригу провалилося двоє рибалок.

На місце події відразу було направлено черговий караул 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Хмільник у кількості 3-х чоловік особового складу на одній одиниці спецтехніки.

Рятувальники, за допомогою мотузки та рятувального круга витягли рибалок з льодової пастки. Постраждалими виявились два приятелі 59 та 38 років, жителі міста Хмільник. Життю та здоров’ю чоловіків наразі нічого не загрожує.

 

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