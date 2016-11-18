Рыбаки провалились под лед в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Спасатели спасли рыбаков, которые провалились под лед в Винницкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Винницкой области.
Сегодня, 18 ноября в 14:00 спасателям поступило сообщение, что на местном пруду под лед провалились два рыбака.
На место происшествия сразу был направлен дежурный караул 9-й Государственной пожарно-спасательной части г. Хмельник в количестве 3-х человек личного состава и одной единицы спецтехники.
Спасатели с помощью веревки и спасательного круга вытащили рыбаков с ледовой ловушки. Пострадавшими оказались два приятеля 59 и 38 лет, жители города Хмельник. Жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает.