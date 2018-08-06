Рибалка заявив про чистку лав радикалів у Дніпропетровській області
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Народний депутат Сергій Рибалка проводить чистку лав "Радикальної партії Олега Ляшка" у Дніпропетровській області. Про це Рибалка написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
На сьогодні проведено перереєстрацію 51 парторганізації, уточнив нардеп.
“Переконаний, що до початку виборчого сезону наша політична сила на Дніпропетровщині має очиститися від неефективного баласту і запроданців, які не відстоювали інтереси наших виборців і не дотримувалися партійної дисципліни”, — зазначив Рибалка.
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Нагадаємо, у РПЛ готуються до виборів без мажоритарки.
За оцінками політологів, депутат Рибалка розхитує репутацію всієї Радикальної партії.
А тому, через свою “токсичність”, він може більше не потрапити до прохідної частини списку радикалів.
Зауважимо, що його сімейні снекові компанії підозрюють у веденні бізнесу на окупованих територіях. Справу розслідує СБУ, і за одним епізодом провадження вже навіть винесено обвинувальний вирок.