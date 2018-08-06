Рыбалка заявил о чистке рядов радикалов в Днепропетровской области

На сегодня проведена перерегистрация 51 парторганизации, уточнил нардеп.

“Убежден, что до начала избирательного сезона наша политическая сила в Днепропетровской области должна очиститься от неэффективного балласта и предателей, которые не отстаивали интересы наших избирателей и не соблюдали партийной дисциплины”, — отметил Рыбалка.

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Напомним, в РПЛ готовятся к выборам без мажоритарки.

По оценкам политологов, депутат Рыбалка расшатывает репутацию всей Радикальной партии.

А потому, из-за своей “токсичности”, он может больше не попасть в проходную часть списка радикалов.

Заметим, что его семейные снековые компании подозревают в ведении бизнеса на оккупированных территориях. Дело расследует СБУ, и по одному эпизоду производства уже даже вынесен обвинительный приговор.