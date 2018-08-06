Рыбалка заявил о чистке рядов радикалов в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Народный депутат Сергей Рыбалка проводит чистку рядов "Радикальной партии Олега Ляшко" в Днепропетровской области. Об этом Рыбалка написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
На сегодня проведена перерегистрация 51 парторганизации, уточнил нардеп.
“Убежден, что до начала избирательного сезона наша политическая сила в Днепропетровской области должна очиститься от неэффективного балласта и предателей, которые не отстаивали интересы наших избирателей и не соблюдали партийной дисциплины”, — отметил Рыбалка.
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Напомним, в РПЛ готовятся к выборам без мажоритарки.
По оценкам политологов, депутат Рыбалка расшатывает репутацию всей Радикальной партии.
А потому, из-за своей “токсичности”, он может больше не попасть в проходную часть списка радикалов.
Заметим, что его семейные снековые компании подозревают в ведении бизнеса на оккупированных территориях. Дело расследует СБУ, и по одному эпизоду производства уже даже вынесен обвинительный приговор.