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Рибалка провалив чергову обіцянку: цього разу - про введення "газового" мораторію

Рибалка провалив чергову обіцянку: цього разу - про введення "газового" мораторію

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Днями народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка запевнив, що не проголосує за жодне рішення парламенту, крім проектів з питань оборони, поки не буде прийнято постанову про "газовий" мораторій. Про це радикал написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Поки не буде поставлено на розгляд цю постанову, наша фракція не буде голосувати ні за один законопроект, крім проектів з питань оборони", - написав він 8 листопада цього року.

Однак радикал про свій намір забув. 20 листопада 2018 року він і більшість членів фракції проголосували за проект закону про перейменування Дніпропетровської області. Поряд з цим мораторій на підвищення вартості газу так і не був встановлений.

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Крім того, 26 листопада і Рибалка, і інші представники РПЛ знову голосували - за введення воєнного стану.

Відзначимо, що Рибалку називають популістом через невиконання своїх публічних обіцянок.

Також нагадаємо, що законодавчі ініціативи цього політика регулярно критикує експертна спільнота, зокрема, за безглуздість і знову-таки популізм.

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