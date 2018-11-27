Рибалка провалив чергову обіцянку: цього разу - про введення "газового" мораторію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Днями народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка запевнив, що не проголосує за жодне рішення парламенту, крім проектів з питань оборони, поки не буде прийнято постанову про "газовий" мораторій. Про це радикал написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Поки не буде поставлено на розгляд цю постанову, наша фракція не буде голосувати ні за один законопроект, крім проектів з питань оборони", - написав він 8 листопада цього року.
Однак радикал про свій намір забув. 20 листопада 2018 року він і більшість членів фракції проголосували за проект закону про перейменування Дніпропетровської області. Поряд з цим мораторій на підвищення вартості газу так і не був встановлений.
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Крім того, 26 листопада і Рибалка, і інші представники РПЛ знову голосували - за введення воєнного стану.
Відзначимо, що Рибалку називають популістом через невиконання своїх публічних обіцянок.
Також нагадаємо, що законодавчі ініціативи цього політика регулярно критикує експертна спільнота, зокрема, за безглуздість і знову-таки популізм.