Рибалка провалив чергову обіцянку: цього разу - про введення "газового" мораторію

"Поки не буде поставлено на розгляд цю постанову, наша фракція не буде голосувати ні за один законопроект, крім проектів з питань оборони", - написав він 8 листопада цього року.

Однак радикал про свій намір забув. 20 листопада 2018 року він і більшість членів фракції проголосували за проект закону про перейменування Дніпропетровської області. Поряд з цим мораторій на підвищення вартості газу так і не був встановлений.

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Крім того, 26 листопада і Рибалка, і інші представники РПЛ знову голосували - за введення воєнного стану.

Відзначимо, що Рибалку називають популістом через невиконання своїх публічних обіцянок.

Також нагадаємо, що законодавчі ініціативи цього політика регулярно критикує експертна спільнота, зокрема, за безглуздість і знову-таки популізм.