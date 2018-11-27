Рыбалка провалил очередное обещание: на этот раз - о введении "газового" моратория

КИЕВ. 27 ноября. УНН. На днях народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка заверил, что не проголосует ни за одно решение парламента, кроме проектов по вопросам обороны, пока не будет принято постановление о "газовом" моратории. Об этом радикал написал на своей странице в Facebook, передает УНН.