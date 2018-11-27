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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101509 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107293 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 143138 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139723 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133994 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127190 просмотра

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Эксклюзив
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6 марта, 19:19 • 141583 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145381 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Рыбалка провалил очередное обещание: на этот раз - о введении "газового" моратория

Рыбалка провалил очередное обещание: на этот раз - о введении "газового" моратория

Киев  •  УНН

 • 7514 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. На днях народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка заверил, что не проголосует ни за одно решение парламента, кроме проектов по вопросам обороны, пока не будет принято постановление о "газовом" моратории. Об этом радикал написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Пока не будет поставлено на рассмотрение это постановление, наша фракция не будет голосовать ни за один законопроект, кроме проектов по вопросам обороны", - написал он 8 ноября текущего года.

Однако радикал о своем намерении забыл. 20 ноября 2018 года он и большинство членов фракции проголосовали за проект закона о переименовании Днепропетровской области. Наряду с этим мораторий на повышение стоимости газа так и не был установлен.

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Кроме того, 26 ноября и Рыбалка, и другие представители РПЛ снова голосовали – за введение военного положения.

Отметим, что Рыбалку называют популистом по причине невыполнения своих публичных обещаний.

Также напомним, что законодательные инициативы этого политика регулярно критикует экспертное сообщество, в частности, за бессмысленность и опять-таки популизм.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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