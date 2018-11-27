Рыбалка провалил очередное обещание: на этот раз - о введении "газового" моратория
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. На днях народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка заверил, что не проголосует ни за одно решение парламента, кроме проектов по вопросам обороны, пока не будет принято постановление о "газовом" моратории. Об этом радикал написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Пока не будет поставлено на рассмотрение это постановление, наша фракция не будет голосовать ни за один законопроект, кроме проектов по вопросам обороны", - написал он 8 ноября текущего года.
Однако радикал о своем намерении забыл. 20 ноября 2018 года он и большинство членов фракции проголосовали за проект закона о переименовании Днепропетровской области. Наряду с этим мораторий на повышение стоимости газа так и не был установлен.
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Кроме того, 26 ноября и Рыбалка, и другие представители РПЛ снова голосовали – за введение военного положения.
Отметим, что Рыбалку называют популистом по причине невыполнения своих публичных обещаний.
Также напомним, что законодательные инициативы этого политика регулярно критикует экспертное сообщество, в частности, за бессмысленность и опять-таки популизм.