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рф здійснила 268 атак на Запорізьку область: поранено жінку

рф здійснила 268 атак на Запорізьку область: поранено жінку

Київ • УНН

 • 37698 перегляди

За добу окупанти атакували 7 населених пунктів Запорізької області, завдавши 268 ударів. Внаслідок обстрілів пошкоджено інфраструктуру, поранено 47-річну жінку в Пологівському районі.

За добу загарбники здійснили 268 атак по 7 населених пунктах Запорізької області. Відтак, 47-річна жінка отримала поранення. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Під ударом опинилися Гуляйполе, Новоандріївка, Роботине, Мала Токмачка, Левадне, Малинівка та П’ятихатки.

Авіаудар по П’ятихатках завдав пошкоджень, в той час як 138 безпілотників різної модифікації атакували інші населені пункти області. Крім того, Мала Токмачка та Гуляйполе зазнали чотирьох обстрілів з РСЗВ.

Артилерійські удари вразили Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малину Токмачку, Малинівку та Левадне, загалом було зафіксовано 125 артобстрілів. Внаслідок обстрілів надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Крім того, через ворожі атаки 47-річна жінка отримала поранення в Пологівському районі.

Окупанти 164 рази обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області01.09.24, 07:23 • 36848 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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