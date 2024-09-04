рф осуществила 268 атак на Запорожскую область: ранена женщина

За сутки захватчики совершили 268 атак по 7 населенным пунктам Запорожской области. Следовательно, 47-летняя женщина получила ранения. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Под ударом оказались Гуляйполе, Новоандреевка, Роботино, Малая Токмачка, Левадное, Малиновка и Пятихатки.

Авиаудар по Пятихаткам нанес повреждения, в то время как 138 беспилотников различной модификации атаковали другие населенные пункты области. Кроме того, Малая Токмачка и Гуляйполе подверглись четырем обстрелам из РСЗО.

Артиллерийские удары поразили Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малину Токмачку, Малиновку и Левадное, всего было зафиксировано 125 артобстрелов. В результате обстрелов поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Кроме того, из-за вражеских атак 47-летняя женщина получила ранения в Пологовском районе.

Окупанти 164 рази обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області