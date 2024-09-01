Оккупанты 164 раза обстреляли 10 населенных пунктов Запорожской области
Киев • УНН
За сутки российские войска совершили 164 обстрела по 10 населенным пунктам Запорожской области. Атаки включали авиаудар, удары БпЛА, РСЗО и артиллерии, повреждена инфраструктура.
В течение суток оккупанты 164 раза били по 10 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Войска рф совершили авиаудар по Левадному.
66 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
8 обстрелов РСЗО накрыли Орехов, Малую Токмачку и Роботино.
89 артобстрелов нанесено по территории Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного, Преображенки и Новоданиловки.
Поступило 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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