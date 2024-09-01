Окупанти 164 рази обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області
Київ • УНН
За добу російські війська здійснили 164 обстріли по 10 населених пунктах Запорізької області. Атаки включали авіаудар, удари БпЛА, РСЗВ та артилерії, пошкоджено інфраструктуру.
Впродовж доби окупанти 164 рази били по 10 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Війська рф здійснили авіаудар по Левадному.
66 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
8 обстрілів РСЗВ накрили Оріхів, Малу Токмачку та Роботине.
89 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного, Преображенки та Новоданилівки.
Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
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