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РФ заявила, що хакери з Британії, США та України нібито "здійснювали атаки під час голосування щодо конституції"

Київ • УНН

 • 13084 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Джерела DDoS-атак на державні органи Росії в період проведення голосування щодо поправок до конституції нібито “фіксувалися з території США, Великої Британії, України та ряду країн СНД”. Про це заявив спецпредставник президента РФ з питань міжнародного співробітництва в сфері інформаційної безпеки Андрій Крутскіх в понеділок на конференції ОБСЄ з кібербезпеки, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

РФ заявила, що хакери з Британії, США та України нібито "здійснювали атаки під час голосування щодо конституції"

Він повідомив, що в 2020 році звичайною справою стали атаки з метою впливу на критичну інфраструктуру і виборні процеси.

“Наприклад, в період проведення голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації (25 червня — 1 липня цього року) мали місце масштабні напади на інфраструктуру ЦВК та інші державні органи Росії. Джерела DDoS-атак потужністю до 240 тис. запитів в секунду фіксувалися з території США, Великої Британії, України та ряду країн СНД”, — заявив спецпредставник президента РФ.

За словами Крутскіх, в 2020 році проблеми, з якими всі країни стикаються в інформаційному просторі, наростають як снігова куля. Так, збільшуються обсяги протиправного контенту, в тому числі терористичного спрямування, розповсюджуваного в мережі, нормою стає здійснення деструктивних дій держав в інформаційному просторі. “Не додають оптимізму прийняті в окремих країнах концепції з нанесення превентивних кіберударів, проведення наступальних дій в кіберсфере”, — констатував він.

Довідка: Загальноросійське голосування з питання внесення змін до Конституції РФ проходило з 25 червня по 1 липня, основним став останній день. Голосування протягом декількох днів було організовано для запобігання поширенню коронавірусу. Згідно з даними ЦВК, за підсумками обробки 100% протоколів поправки до конституції підтримали 77,92% тих, хто проголосував, проти проголосували 21,27%, підсумкова явка по країні склала 67,97%.

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